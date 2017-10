Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve gelecek dönemde en büyük finansal krizlerin bu alanda oluşacağı dile getirilen sayısal teknolojiler ve sanal paralar, Türkiye'de de ilgili mercilerin radarına girdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturdu. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay, "Bugün blokchain sistemini tartışır olduk. Bu teknolojilerle çok kısa sürede hem bankalar hem merkez bankaları çalışır olacak. Bu yapılara bankaların da kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.

"BLOKCHAİN SİSTEMİNİ DE İYİ TANIMALI"

Mustafa Okay, sistemin her yönüyle öğrenilip değerlendirilmesi ve kullanım döneminde de millileştirilmesi gerektiğine vurguladı. Yenişafak'ta yer alan habere göre EFT sisteminden örnek veren Okay, "1992 yılında ele alınan EFT sistemi kullandığı altyapı ve yapısı gereği Avrupa'da örnek gösterildi. 2012 yılında da tamamen kendi iç kaynaklarımızla geliştirildi. Bugün sistem oldukça güvenli ve işlemleri saniyelerle yapılır hale gelen milli bir sistem haline geldi. Tüm dünyanın üzerinde konuşmaya başladığı blokchain sistemini de en ince ayrıntısına kadar tanımalı ve hayatımıza girdiğinde onu milli ve güvenli şekilde kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

"YASAK DA OLMAZ TAM SEBESTLİK DE"

İlgili otoriteler olarak bu sistemlerin üstünde iyi çalışmaları gerektiğini aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Bu teknolojiler kaçınılmaz. Dünyada değişik ülkelerde halen üzerinde çalışılıyor ve birtakım önlemler alınıyor. Doğrudan yasaklamalara gidilirse de olmaz, tamamen serbest bırakılırsa da. Biz de Merkez Bankası ve ilgili kurumlarla sayısal teknolojiler ve sanal paralarla ilgili bir çalışma başlattık. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ile neler yapılabilir diye masaya oturuyoruz. Belli periyotlarla toplanıp konuyu tartışıyoruz."

MİLLİ BİR YAKLAŞIMLA

Bu konuların üst seviyede milli bir yaklaşımla ele alınmasının faydalı olacağını ifade eden Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Okay, şöyle devam etti:

"Tüm kurumlar kendi görev ve sorumlulukları içerisinde ama birbirleriyle örtüştüğü etkileştiği alanlarda ortak kararlar alabilmeli birlikte hareket etmeli. Biz de kurum olarak kendi sorumluluk alanlarımız içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İleride Maliye'nin de bu çalışmalara dahil olması beklenebilir"

"GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Yasal hiçbir dayanağı olmayan sanal paraların dünyadaki toplam pazarı 150 milyar dolara ulaştı. Her gün yenilerinin çıktığı sanal parada sayı bin 113'e ulaşmış durumda. Bu paralarla oluşan günlük işlem hacmi yaklaşık 4 milyar dolar.

Kaynak: haberinburada