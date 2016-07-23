O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

merkez bankası sahaya giriyor

MERKEZ BANKASI SAHAYA GİRİYOR

Merkez, etkin iletişime geçiyor. Karşılıklarla ilgili esneklik sağlanıp reeskont kredilerinde adım atılacak. Tüketici kredilerinde vadenin 48 aya çıkarılması gündemde.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 10:24
Puan Ver : Merkez Bankası Sahaya Giriyor(5/10)6


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 7 maddelik tedbir paketi ile bankalara likidite desteği sağlayan Merkez Bankası, iletişim politikalarında da yeni düzenlemelere giderek tam kadro sahaya iniyor. Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla yatırımcı ve analistlerle teknik görüşmeler yapmaya başladı. Sanayi ve ticaret odaları, diğer reel sektör temsilcileriyle görüş alışverişine imkân sağlayacak toplantılar da düzenlenecek.








Etiketler: Merkez  Bankası  Sahaya  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER