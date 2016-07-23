

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 7 maddelik tedbir paketi ile bankalara likidite desteği sağlayan Merkez Bankası, iletişim politikalarında da yeni düzenlemelere giderek tam kadro sahaya iniyor. Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla yatırımcı ve analistlerle teknik görüşmeler yapmaya başladı. Sanayi ve ticaret odaları, diğer reel sektör temsilcileriyle görüş alışverişine imkân sağlayacak toplantılar da düzenlenecek.