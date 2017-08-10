İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri, 4 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 997 milyon dolar arttı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Artış(6/10)2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 4 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 997 milyon dolar artarak 108 milyar 759 milyon dolara çıktı.



ALTIN REZERVLERİ 484 MİLYON DOLAR ARTTI



Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 513 milyon dolar artarak 87 milyar 466 milyon dolardan 88 milyar 979 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervlerinde ise 4 Ağustos haftasında 484 milyon dolar artarak 19 milyar 296 milyon dolardan 19 milyar 780 milyon dolara yükseldi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merkez  Bankası  Rezervlerinde  Büyük  Artış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER