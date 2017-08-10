MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri, 4 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 997 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 4 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 997 milyon dolar artarak 108 milyar 759 milyon dolara çıktı.
ALTIN REZERVLERİ 484 MİLYON DOLAR ARTTI
Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 513 milyon dolar artarak 87 milyar 466 milyon dolardan 88 milyar 979 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervlerinde ise 4 Ağustos haftasında 484 milyon dolar artarak 19 milyar 296 milyon dolardan 19 milyar 780 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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