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merkez bankası rezervleri azaldı

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 243 milyon dolar azaldı

Tarih : 01 Aralık 2016, 14:54
Puan Ver : Merkez Bankası Rezervleri Azaldı(7/10)4


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 243 milyon dolar azalışla 115 milyar 263 milyon dolara geriledi.





TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 243 milyon dolar azalarak 99 milyar 35 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 278 milyon dolar seviyesindeydi.




Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmedi ve 16 milyar 228 milyon dolar düzeyinde kaldı.




Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 243 milyon dolar gerileyerek 115 milyar 263 milyon dolar oldu.


 


 


kaynak:konhaber







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