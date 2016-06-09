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merkez bankası rezervleri arttı

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1,9 milyar dolarlık artışla 119 milyar 434 milyon dolara ulaştı.

Tarih : 09 Haziran 2016, 16:31
Puan Ver : Merkez Bankası Rezervleri Arttı(10/10)10


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1,9 milyar dolarlık artışla 119 milyar 434 milyon dolara ulaştı.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 829 milyon dolar artarak 101 milyar 226 milyon dolara çıktı. Böylece brüt döviz rezervleri 4 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 397 milyon dolar düzeyindeydi.



Bu dönemde altın rezervleri ise 894 milyon dolar düşüşle 18 milyar 208 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 935 milyon dolarlık artışla 4 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviye olan 119 milyar 434 milyon dolara yükseldi.








Etiketler: Merkez  Bankası  Rezervleri  Arttı    haber

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