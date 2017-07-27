Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

"ENFLASYON RİSK OLUŞTURUYOR"

Açıklamada "enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır" denildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtilerek "İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğu belirtilerek "Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir." denildi.

"SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Karar metninde ayrıca Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu olarak yansırken, dün sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL açıklamalar sonrasında 3.55 seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL kuru Fed'in faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 3.53 seviyesine kadar gerilerken sonrasında 3.54 seviyesinde dengeledi.

Bu sabah 3.52 seviyesinde güne başlayan Dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesinde de 3.52 seviyelerinde yerini korudu.

BEKLENTİLER SABİT TUTULMASI YÖNÜNDEYDİ

TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyordu ancak açıklamalar izlendi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyordu. Ekonomistler, Türk Lirası'nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyordu.

DÜN DE FED KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Haziran ayında son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşıyan Fed FOMC dün Temmuz ayı kararında gösterge faizi ve para politikasını değiştirmediğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada