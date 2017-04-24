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merkez bankası ile ilgili flaş gelişme

MERKEZ BANKASI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman ve Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.

Tarih : 24 Nisan 2017, 16:52
Puan Ver : Merkez Bankası İle İlgili Flaş Gelişme(6/10)3


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman ve Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.



TCMB 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda 30 Nisan 2017 tarihinde boşalacak 2 Banka Meclisi üyeliği için seçim yapıldı. Üyeliklere 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2020 tarihleri arasında görev yapmak üzere Ömer Duman, Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.



1 Mayıs 2017- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında görev yapmak üzere Denetleme kurulunun üyeliğine ise Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya, Mehmet Kaya seçildi.



 



kaynak:yenişafak








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