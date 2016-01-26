

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda, enflasyon hedefini tutturamadıkları için hükümete açık mektup gönderdiklerini belirtti.Hedeflenen enflasyondaki sapmanın yüzde 2'nin üzerinde olması dolayısıyla Merkez Bankası yasa gereği hükümete hedefin neden tutturulamadığına ilişkin açık bir mektup yazdı.







Hükümete gönderilen mektupta, "Enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilebilmesi için bütün kurumların son yıllarda gösterilen çabayı kararlı bir duruşla sürdürmesi önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.