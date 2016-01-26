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MERKEZ BANKASI HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP YAZDI


MERKEZ BANKASI HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP YAZDI
Tarih : 26 Ocak 2016, 16:47
Puan Ver : Merkez Bankası Hükümete Açık Mektup Yazdı(6/10)3


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda, enflasyon hedefini tutturamadıkları için hükümete açık mektup gönderdiklerini belirtti.Hedeflenen enflasyondaki sapmanın yüzde 2'nin üzerinde olması dolayısıyla Merkez Bankası yasa gereği hükümete hedefin neden tutturulamadığına ilişkin açık bir mektup yazdı.



Hükümete gönderilen mektupta, "Enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilebilmesi için bütün kurumların son yıllarda gösterilen çabayı kararlı bir duruşla sürdürmesi önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.








Etiketler: Merkez  Bankası  Hükümete  Açık  Mektup  Yazdı    haber

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