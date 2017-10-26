Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

"SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Para politikası metninde sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı;

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

"FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANACAK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

SABİT TUTMASI BEKLENİYORDU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

DOLARIN İLK TEPKİSİ

Kararın ardından dolarda hafif bir yukarı hareket izleniyor. Karardan önce 3.7730 TL seviyelerinde olan dolar kararın hemen ardından 3.7766 TL seviyesine yükseldi.

Kaynak: haberinburada