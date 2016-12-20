MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 8 oranından sabit tutuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu
kaynak:trthaber
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