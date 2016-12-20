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merkez bankası faiz kararını açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 8 oranından sabit tutuldu.

Tarih : 20 Aralık 2016, 14:22
Puan Ver : Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı(10/10)12


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu



 



kaynak:trthaber








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