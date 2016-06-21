

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. PPK, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,50'den yüzde 9'a indirdi, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 7,5 düzeyinde sabit tuttu.







Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 11'den yüzde 10,50'ye indirildi.







"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE BAĞLI OLACAK"







Duyuruda, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade edildi.