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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI


MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Tarih : 20 Nisan 2016, 14:23
Puan Ver : Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı(6/10)7


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görev süresi dün sona eren Erdem Başçı'dan başkanlık görevini teslim alan Murat Çetinkaya, görevi devralır almaz bugün ilk faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 10,50'den yüzde 10'a indirdi. Faiz koridorunun üst bandı 0.50 puan inerken, Merkez Bankası politika faizine dokunmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan düşürerek yüzde 10,50'ye indirip, politika faizini yüzde 7,50 ve faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutmuştu.








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