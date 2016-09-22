MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İNDİRİM VAR MI KAÇ PUAN?
Merkez Bankası faiz kararı için beklenen gün bugün. Merkez Bankası faiz kararı indirim var mı kaç puan soruları piyasaların gündeminde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Fed'in toplantılarının ardından kritik faiz kararını bugün açıklayacak.
Piyasalarda genel beklenti Ağustos ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasının Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini rahatlattığı yönünde.
Bununla birlikte dün açıklanan Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde enflasyon beklentilerinin belli miktarda gerilemesine rağmen hala yüksek seviyelerde olmasının faiz indirimini sınırlı tutması da bekleniyor.
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