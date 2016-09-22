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merkez bankası faiz kararı indirim var mı kaç puan?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İNDİRİM VAR MI KAÇ PUAN?

Merkez Bankası faiz kararı için beklenen gün bugün. Merkez Bankası faiz kararı indirim var mı kaç puan soruları piyasaların gündeminde.

Tarih : 22 Eylül 2016, 11:47
Puan Ver : Merkez Bankası Faiz Kararı İndirim Var Mı Kaç Puan?(0/10)


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Fed'in toplantılarının ardından kritik faiz kararını bugün açıklayacak.



Piyasalarda genel beklenti Ağustos ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasının Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini rahatlattığı yönünde.



Bununla birlikte dün açıklanan Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde enflasyon beklentilerinin belli miktarda gerilemesine rağmen hala yüksek seviyelerde olmasının faiz indirimini sınırlı tutması da bekleniyor.








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