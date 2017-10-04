Merkez Bankası, eylül ayı enflasyon değerlendirmesini yayınladı Buna göre, eylül ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana trendlerinin yükseldiğini bildirdi.

KİRA FİYATLARI, 2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞI KAYDETTİ

Yıllık gıda enflasyonundaki artışın işlenmemiş gıda bazlı olduğunu bildiren TCMB, kira fiyatlarının eylül ayında 2008'den bu yana olan en büyük artışı kaydettiği açıklamasında bulundu.

Eylül ayı enflasyon değerlendirmesinde, bunun yanı sıra, TÜFE üzerinde ÜFE kaynaklı baskıların güçlü kalmaya devam ettiği bildirdildi.

Gıda yıllık enflasyonunun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldiğine işaret edilen raporda, enerji fiyatlarının ise petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak hızlı artışını sürdürdüğü kaydedildi.

GİYİM FİYATLARI DA ENFLASYONUN ARTMASINDA ANA ETKEN

Raporda, yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında artarken, bu gelişmede giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin de belirgin bir etkisi olduğu aktarılarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin de yükseldiği ifade edildi.

Bir önceki aya göre temel mal, gıda ve hizmet gruplarının katkısının sırasıyla 0,40, 0,10 ve 0,07 puan arttığı, enerji grubunun katkısının ise 0,09 puan azaldığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin eylül ayında da sürdüğü gözlenmiştir. Bu dönemde hizmet ve temel mal grubu ana eğiliminde yükseliş izlenmiştir. Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki ağırlık yöntemi değişikliği ana belirleyici olurken, bu etki arındırıldığında da yükselişin sürdüğü görülmüştür. Eylül ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 1,04 artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 9,55'e yükselmiştir. Bu dönemde alt gruplar genelinde yüksek aylık fiyat artışları gözlenmiştir. Lokanta-otel grubunda konaklama fiyatları aylık bazda yurt ücretlerine bağlı olarak önemli ölçüde yükselmiştir. Kira grubunda 2008 yılından bu yana en yüksek eylül ayı fiyat artışı gözlenmiştir. Bu dönemde eğitim hizmetleri fiyatları aylık bazda yüzde 2,09 ile yüksek oranlı artışını sürdürmüş, bu gelişmede okul öncesi eğitim ve ilköğretim ücretleri belirleyici olmuştur. Bunun yanında, haberleşme hizmetlerinde cep telefonu görüşme ücretlerinde artış gözlenmiştir."

Kaynak: haberinburada