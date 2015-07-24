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merkez bankası döviz depo faizlerini düşürdü

MERKEZ BANKASI DÖVİZ DEPO FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Dolarda yaşanan yükselişin ardından Merkez Bankası'nda döviz depo faizleriyle ilgili açıklama geldi

Tarih : 24 Temmuz 2015, 11:36
Puan Ver : Merkez Bankası Döviz Depo Faizlerini Düşürdü(10/10)8


"1) Yakın dönemde gözlenen küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının ABD doları için yüzde 3,5'tan yüzde 3'e indirilmesine karar verilmiştir.

2) Bankalar belirlenen yeni oranla 27 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TCMB'den bir hafta vadeyle borçlanabileceklerdir.

3) Gerekli görülmesi halinde ABD doları ve euro için söz konusu oranlar ayrı bir basın duyurusuna gerek kalmaksızın iş günlerinde sabah saat 9:30'da her iki yönde değiştirilebilecek ve ilan edildiği gün için geçerli olacaktır. Belirlenen oranlar Anadolu Ajansı DV006, Reuters CBTJ ve Bloomberg CBT sayfalarında ilan edilecektir."



Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolar 2.74 TL'nin altına indi.








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