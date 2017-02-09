İhale teklif dosyaları, 28 Şubat'a kadar Halkalı'daki TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilecek. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, yazı ile ikinci oturuma davet edilecek.



Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hizmet binasının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine ilişkin kararı Resmi gazete'de yayımlandı.



Buna göre, söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, "TOKİ Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin" 26'ncı maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak.



İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak.



İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, 500 lira karşılığında Halkalı'daki TOKİİstanbul Hizmet Binası'ndan satın alabilecek.



Teklif dosyaları, en geç 28 Şubat'ta saat 11.30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Halkalı'daki TOKİ İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edilecek. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.







kaynak:habertürk