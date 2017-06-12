

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,53 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 oldu.







Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,32'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,90 olarak gerçekleşti.







Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:







"2017 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,22 iken, bu anket döneminde yüzde 0,14 olmuştur. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde 0,25 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,22 olarak gerçekleşmiştir.







kaynak:sabah