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merkez bankası beklenti anketi açıklandı

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,87 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08'e yükseldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,15 ve yüzde 7,70 olarak gerçekleşti.

Tarih : 13 Mart 2017, 16:49
Puan Ver : Merkez Bankası Beklenti Anketi Açıklandı(7/10)6


2017 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde  0,68 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla  yüzde 0,95 ve yüzde 0,91 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,62 olarak gerçekleşti.



Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:  "2017 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,4 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 30,0 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 22,3 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



 Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 17,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 37,1'inin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 17,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Merkez  Bankası  Beklenti  Anketi  Açıklandı    haber

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