Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, görev süresi 19 Nisan'da sona erecek olan Erdem Başçı'nın yerine gelecek ismin kurum içerisinden olacağını söyledi.







Bloomberg'te yer alan habere göre, başkan yardımcısı Murat Çetinkaya yeni Merkez Bankası Başkanı olacak. Murat Çetinkaya'nın ismi öne çıkarken başkan olabilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeleri şöyle:







ERDEM BAŞÇI / BAŞKAN







1966 yılında Ankara'da doğan Doç. Dr. Erdem Başçı, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında yüksek şeref derecesiyle mezun oldu.



Bilkent Üniversitesinde İşletme Bölümünde yüksek lisans programını 1989 yılında birincilikle bitirdi. 1990 yılında Bilkent Üniversitesinden iktisat dalında yüksek lisans ve 1993 yılında Johns Hopkins University'den iktisat dalında yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, 1995 yılında Bilkent Üniversitesinden İktisat Doktoru unvanını aldı.



1995-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.



1999 yılında YÖK'ten doçent unvanını alan Başçı'nın araştırma yaptığı ve ders verdiği konular; para iktisadı, finansal iktisat, makro iktisat kuramı ve matematiksel iktisattır.



Başçı, York University'de 1999 yılında Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler verdi.



Uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunan Başçı'nın akademik çalışmaları, Oxford Economic Papers, Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Dynamics and Control ve Journal of Mathematical Economics gibi dergilerde yayımlandı.



Ayrıca Başçı'nın Springer-Verlag ve Palgrave gibi yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda yer alan ortak çalışmaları vardır.



Başçı'nın iktisat literatürüne teorik katkılarının yanı sıra Türkiye ekonomisi üzerine yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır.



9 Ekim 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan Doç. Dr. Erdem Başçı, 19 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.







AHMET FARUK AYSAN / Banka Meclisi Üyesi







Ahmet Faruk Aysan, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu ve University of Maryland College Park'ta 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent oldu.



Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Oxford Analytica'nın da aralarında bulunduğu kurumlara danışmanlık yapan Aysan, 2005-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. A. F. Aysan halen Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders vermeyi sürdürüyor.



Merkez Bankasındaki görevine atanmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezinde Başkan Yardımcılığı, G-20 Finansal Güvenlik Uzmanları Grubu Üyeliği, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Destek Grubu Danışma Kurulu Üyeliği ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programında ekonomi alanında Ülke Uzmanlığı görevlerini yürüttü.







Uluslararası finans, makroekonomi, ekonomi politik, bankacılık ve finans konularında uzmanlaşan Aysan, birçok uluslararası derginin Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesi.



Akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan A. F. Aysan, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı yayın ödüllerini ve akademik teşvik ödüllerini, Middle East Economic Association tarafından verilen İbni Haldun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerine yazılan en iyi makale ödülünü aldı.



Ahmet Faruk Aysan 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. A. F. Aysan ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini de sürdürüyor. Ahmet Faruk Aysan 1 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine tekrar seçildi.







MURAT ÇETİNKAYA / Başkan Yardımcısı







1976 yılında doğan Murat Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal programı kapsamında aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Çetinkaya, halen aynı Üniversitede uluslararası finans/ekonomi-politika alanında doktora tez çalışmasını sürdürüyor.



Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım Bankasında başlayan Çetinkaya, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.



2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk Bankasında devam eden Çetinkaya, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı.



Çetinkaya 2008 yılından, Başkan Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



Murat Çetinkaya, 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.







TURALAY KENÇ / Başkan Yardımcısı







İngiltere'deki York Üniversitesinde ekonomi doktorası yapan Turalay Kenç, aynı ülkede Cambridge, Londra – Birkbeck College, Durham, Manchester ve Londra – Imperial College üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.



Bradford üniversitesinde Profesör olarak görev yapmakta iken 14 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine seçildi.



7 Mayıs 2009 tarihinde Para Politikası Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Turalay Kenç, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.



Prof. Dr. Turalay Kenç, 10 Kasım 2014 tarihli Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS) Guvernörler toplantısında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 3 yıllığına aynı örgütün bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Bankası İstatistikleri Irving Fisher Komitesi başkanlığına seçildi. Ayrıca, Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS) bünyesinde faaliyet gösteren Piyasalar Komitesi üyeliğini de yürütüyor.



Prof. Dr. Turalay Kenç 2010 yılı Nisan ayından itibaren Central Bank Review dergisi editörlüğünü yürütüyor.







NECATİ ŞAHİN / Başkan Yardımcısı







1955 yılında Çorum'da doğan Necati Şahin, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişlik görevlerinde bulunduktan sonra 1999 yılında Başmüfettiş oldu.



1 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak seçilen Necati Şahin, 5 Haziran 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.







ABDULLAH YAVAŞ / Para Politikası Kurulu Üyesi







Prof. Dr. Abdullah Yavaş, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden birincilikle mezun oldu. Ekonomi doktorasını University of Iowa'da 1991 yılında tamamladı.



Bir yıl University of Illinois'de doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra, 1992 yılında Pennsylvania State University İşletme Fakültesine Yardımcı Doçent olarak katıldı.



Fakülte tarihinde ilk defa dört yıl içinde Doçentlik almayı başaran Yavaş, 2001 yılında Profesör oldu.



University of Michigan, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Hong Kong'ta Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.



1999-2009 yılları arası Pennsylvania State University Gayri Menkul Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Direktörlüğünü de yürüttü.



2009 yılında University of Wisconsin-Madison'a Distinguished Professor of Real Estate olarak katıldı.



Uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuş olan Yavaş'ın elliyi aşkın akademik çalışması Journal of Economic Theory, Journal of Financial Economics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Real Estate Finance and Economics, Games and Economic Behavior ve Real Estate Economics gibi dergilerde yayımlandı.



2001 yılında European Economic Association tarafından akademik yayın kriterine göre yapılan bir sıralamada dünyanın ilk 500 ekonomisti arasına giren 7 Türk'ten biri olan Yavaş, 2002 yılında gayri menkul konusunda akademik çalışmalar baz alınarak yapılan başka bir sıralamada da 6. oldu.



Gayrimenkul ekonomisi ve finansmanı konusunda ileri gelen akademik dergilerin editör kurullarında görev yapan Yavaş, Penn State University ve Iowa Univesity'de en iyi öğretmen ödüllerine de layık görüldü.



Prof. Dr. Abdullah Yavaş 11 Mart 2008 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.







MEHMET YÖRÜKOĞLU / Başkan Yardımcısı







1969'da İzmir'de doğan Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun oldu.



Yörükoğlu 1996 yılında University of Rochester'dan ekonomi dalında doktora derecesini aldı ve aynı yıl University of Chicago Ekonomi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı.



1998-1999 yıllarında University of Pennsylvania Wharton School Finans Bölümünde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulundu ve çeşitli dersler verdi.



1996-2003 yılları arasında University of Chicago Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Yörükoğlu, 2003 yılında yurda dönerek, 2006 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanana kadar Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyeliği yaptı.



2004 yılında Türkiye Bilimler Akademisinin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülen Yörükoğlu, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi oldu.



Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu'nun, "Journal of Monetary Economics", "American Economic Review", "Review of Economic Studies", "Review of Economic Dynamics" gibi saygın uluslararası dergilerde çeşitli yayınları bulunuyor.



3 Haziran 2006 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Yörükoğlu, 3 Haziran 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına tekrar atandı.