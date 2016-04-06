

Sarkisyan ile başkent Berlin'de buluşan Merkel, Türkiye ile Ermenistan arasında yıllar önce başlayan ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi. Merkel, “Türkiye ile ilişkileri de görüştük. Yıllar önce başlayan ilişkiler yeniden canlandırılmalı” dedi. Merkel ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ sorununu barışçıl yolla çözmeye çağırdı. Başbakan Merkel, bir gazetecinin “Gelecek haftalarda 1915 Olayları'nı ‘soykırım' olarak niteleyen bir tasarının Alman Parlamentosu'na gelecek ve onaylanacak. Bu konuda Türkiye'nin tepkilerini hesap ediyor musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Taslağın bir kez daha Parlamento'ya geleceği ve tartışılıp oylamaya sunulacağı doğru. Türkiye tarafı da bunu yakından takip ediyor. Bu konuda şimdi bir şey söylemem gerekmez.”







Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise bir gazetecinin “AB'nin Türkiye ile mülteci sözleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yanıtında, mülteci akınının kendilerini de çok etkilediğini belirtti. Suriye'de yaşayan Ermenilerin bulunduğuna dikkat çeken Sarkisyan, kendilerinin de 20 bin mülteci aldığını söyledi.