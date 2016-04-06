O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

merkel,sarkisyan ile bir araya geldi

MERKEL,SARKİSYAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan' ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1915 Olayları'na ilişkin bir tasarının yakında Alman Parlamentosu'na geleceğini söyledi.

Tarih : 06 Nisan 2016, 17:26
Puan Ver : Merkel,Sarkisyan İle Bir Araya Geldi(9/10)11


Sarkisyan ile başkent Berlin'de buluşan Merkel, Türkiye ile Ermenistan arasında yıllar önce başlayan ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi. Merkel, “Türkiye ile ilişkileri de görüştük. Yıllar önce başlayan ilişkiler yeniden canlandırılmalı” dedi. Merkel ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ sorununu barışçıl yolla çözmeye çağırdı. Başbakan Merkel, bir gazetecinin “Gelecek haftalarda 1915 Olayları'nı ‘soykırım' olarak niteleyen bir tasarının Alman Parlamentosu'na gelecek ve onaylanacak. Bu konuda Türkiye'nin tepkilerini hesap ediyor musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Taslağın bir kez daha Parlamento'ya geleceği ve tartışılıp oylamaya sunulacağı doğru. Türkiye tarafı da bunu yakından takip ediyor. Bu konuda şimdi bir şey söylemem gerekmez.”



Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise bir gazetecinin “AB'nin Türkiye ile mülteci sözleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yanıtında, mülteci akınının kendilerini de çok etkilediğini belirtti. Suriye'de yaşayan Ermenilerin bulunduğuna dikkat çeken Sarkisyan, kendilerinin de 20 bin mülteci aldığını söyledi.








Etiketler: Merkelsarkisyan  İle  Bir  Araya  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER