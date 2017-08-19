MERKEL'İN YAPTIRIM TEHDİDİ İŞE YARAMIYOR! BİR ALMAN DEVİNDEN DAHA TÜRKİYE'YE YATIRIM
Almanya Başbakanı Merkel'in, "Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşması güncellenmesin" açıklamasının ardından bir Alman firması daha Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı.
Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye aleyhtarı kampanyaları yatırımcılar nezdinde işe yaramıyor. Bir Alman devi daha Türkiye'ye yatırım yapacak.
TÜRKİYE'Yİ ÜS YAPACAKLAR
138 ülkede faaliyet gösteren Alman sağlık devi Synlab, İstanbul'da kuracağı ileri teknoloji laboratuvar kompleksiyle Türkiye'yi üs yapacak.
10 MİLYON TL YATIRIM
Synlab Türkiye temsilcisi İlker Kütükoğlu, şirketin Ortadoğu, Afrika ve Doğu Balkan ülkeleri için kompleks bir laboratuvar açmayı planladığını, buna yer aradıklarını hatırlatarak, "Devletin teşvikleri sayesinde yatırımı İstanbul'da yapmaya karar verdik. Uygun fiyatlar nedeniyle İtalya, İspanya hatta Almanya'nın testlerini bile yapabiliriz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım yapılacak" dedi. Tüm Avrupa'da çocuk metabolizma hastalık testlerinin sadece Almanya'da yapıldığını belirten Kütükoğlu, "Yoğunluk sebebiyle sonuç alma süresi uzuyor. Bunun dışında Türkiye'de yapılmayan ve Almanya'ya gönderilen çok sayıda test de İstanbul'da yapılacak" diye konuştu.
BEŞİNCİ BÖLGE TEŞVİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı laboratuvar yatırımı yapan şirketlerin beşinci bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açmıştı. Bu alanda yatırım yapacak yatırımcıya yatırım katkı oranı yüzde 40 olmak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor. 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği veriliyor. Faiz desteği ile gümrük vergi ve KDV istisnası sağlanıyor.Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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