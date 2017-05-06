

Sosyal medya Almanya Başbakanı Merkel'in fotoğraflarıyla adeta çalkalandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafta Kral Selman'ın yanında duran Merkel'in saçı mozaiklenmişti. Üstelik fotoğraf bir televizoın kanalınca kullanılmıştı. Söz konusu iddia yalan çıktı. İ







şin gerçeğine göre mizah amaçlı ‘Khase News' isimli Facebook sayfasında Merkel mozaiklenerek kullanmıştı. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merkel'in olduğu fotoğraflarla bir çok oynama yapılarak soyal medyada paylaşılmaya başlandı. Öyle ki bir karede Merkel burka giyen bir kadın gibi siyaha boyanmıştı.







Khase News konuyla ilgili bir açıklama yayınlamayı da ihmal etmedi. Açıklamada,







“Suudi arabistan dünyanın ve Ortadoğu'nun en baskıcı rejimlerden biri. Bu fotoğraf Suudi Arabistan'da kadınların saçlarını göstermelerinin yasak olmasını eleştirmektedir. Ancak Merkel gibi güçlü bir kadın geldiğinde rejim bununla ilgili hiçbir şey yapamıyor.” ifadeleri kullanıldı.







kaynak:milliyet