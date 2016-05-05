MERKEL'DEN VİZESİZ SEYAHAT AÇIKLAMASI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda henüz yerine getirilmeyen kriterleri de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda henüz yerine getirilmeyen kriterleri de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.
Merkel, Meseberg Sarayı'nda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye'ye vize serbestisi getirilmesi konusunda verdiği olumlu tavsiye raporu konusundaki görüşlerini de açıkladı.
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