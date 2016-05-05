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merkel'den vizesiz seyahat açıklaması

MERKEL'DEN VİZESİZ SEYAHAT AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda henüz yerine getirilmeyen kriterleri de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Merkel'den Vizesiz Seyahat Açıklaması(8/10)5


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda henüz yerine getirilmeyen kriterleri de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.



Merkel, Meseberg Sarayı'nda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye'ye vize serbestisi getirilmesi konusunda verdiği olumlu tavsiye raporu konusundaki görüşlerini de açıkladı.








Etiketler: Merkel  Den  Vizesiz  Seyahat  Açıklaması    haber

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