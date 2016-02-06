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merkel'den üç ayda ikinci ziyaret

MERKEL'DEN ÜÇ AYDA İKİNCİ ZİYARET

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Suriye ve mülteci sorununu konuşmak üzere üç aya aradan sonra yine Türkiye'ye geliyor.

Tarih : 06 Şubat 2016, 09:57
Puan Ver : Merkel'den Üç Ayda İkinci Ziyaret(10/10)10


Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Merkel'in önceki gün Suriye'ye yardım için düzenlenen Londra Donörler Toplantısı'ndaki görüşmede bu kararı verdiklerini söyledi. Hükümet sözcüsü Seibert'e göre görüşmelerin ana konusu, kaçak mülteci göçü, insan tacirleriyle mücadele, AB-Türkiye arasındaki Eylem planının ilerletilmesi, Suriye'deki son gelişmeler ve politik çözüm süreci olacak. Merkel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği açıklık kazanmadı. Merkel, yine mülteci konusunu görüşmek üzere ekim ayında Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro'luk yardım yapılması karara bağlanmış, hafta arası da AB'den bu konuda onay çıkmıştı.








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