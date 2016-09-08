

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2017 mali yıl bütçesinin görüşüldüğü Alman parlamentosunda konuştu.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan sığınmacı anlaşması sayesinde Ege Denizi'nde meydana gelen ölümlerin durduğunu söyleyen Merkel, “Sığınmacı krizindeki durum bir yıl öncesine göre çok daha iyi. Ancak daha çok şey yapılması gerekiyor" dedi.



Merkel, sığınmacı anlaşmasının hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olduğunu belirtti, anlaşmanın Kuzey Afrika'dan gelen sığınmacılar için geliştirilecek projelerde m