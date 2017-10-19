Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliğine başta mülteciler konusu olmak üzere olağanüstü destek verdiğini söyledi. Merkel "Türkiye'ye yapılacak mülteci yardımları yenilenmeli" dedi.

"İSTİSNAİ KATKIDA BULUNDU"

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin birliğe göçmenler konusunda istisnai katkıda bulunduğunu söyledi.

Merkel, Türkiye'ye ayrılan göçmen fonunun yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.

EYLÜL AYINDAKİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Almanya Başbakanı, ülkesinde Eylül ayında yapılan seçimden önceki açıklamalarında, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da bu zirvede görüşebileceklerini söylemişti. Merkel'in sözleri, Türkiye'den yoğun eleştiri toplamıştı.

Kaynak: haberinburada