MERKEL'DEN 'REFERANDUM' MESAJI
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleriyle ilgili bir soruya, "Referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" diye yanıt verdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı.
Reuters'ın haberine göre Passauer Neue Presse'e konuşan Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulmamasına dair görüşü sorulduğunda, "Türkiye'deki referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz" yanıtını verdi.
kaynak:hürriyet
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