MERKEL'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Almanya Başbakanı Angela Merkeli, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına dair açıklamada bulundu.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı" dedi.
Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" ifadelerini kullandı.
Merkel, Ankara'daki gelişmelerden dolayı AB-Türkiye ilişkilerinin de sert darbe aldığını belirtti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar