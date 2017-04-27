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MERKEL'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI


MERKEL'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Tarih : 27 Nisan 2017, 12:37
Puan Ver : Merkel'den Flaş Türkiye Açıklaması(5/10)3


 Almanya Başbakanı Angela Merkeli, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına dair açıklamada bulundu.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı" dedi.



Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" ifadelerini kullandı.



Merkel, Ankara'daki gelişmelerden dolayı AB-Türkiye ilişkilerinin de sert darbe aldığını belirtti.



 



kaynak:habertürk








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