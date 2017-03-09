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merkel'den flaş türkiye açıklaması

MERKEL'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türk-Alman ilişkilerini kendi değerlerimiz çerçevesinde geliştirmemiz gerekiyor. Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan herkes toplumumuzun bir parçasıdır.

Tarih : 09 Mart 2017, 11:53
Puan Ver : Merkel'den Flaş Türkiye Açıklaması(8/10)10


Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türk-Alman ilişkilerini kendi değerlerimiz çerçevesinde geliştirmemiz gerekiyor. Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan herkes toplumumuzun bir parçasıdır.



 



kaynak:sabah








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