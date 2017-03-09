MERKEL'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türk-Alman ilişkilerini kendi değerlerimiz çerçevesinde geliştirmemiz gerekiyor. Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan herkes toplumumuzun bir parçasıdır.
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türk-Alman ilişkilerini kendi değerlerimiz çerçevesinde geliştirmemiz gerekiyor. Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan herkes toplumumuzun bir parçasıdır.
kaynak:sabah
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