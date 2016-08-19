Almanya Başbakanı Angela Merkel: “Türkiye ile çok özel bağlarımız var ve öyle de kalacak” dedi. Merkel, Türkiye ile ‘gergin ilişkiler değil, iyi ilişkiler' istediğini vurguladı.



Alman parlamentosunda kabul edilen 'Ermeni tasarısı', darbe girişimi sonrası Türkiye'deki gelişmeler ve son olarak Türkiye'nin "İslamcı terör örgütlerini desteklediğine" ilişkin rapor, Ankara ile Berlin arasında ilişkileri gerdi. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'yle gerilen ikili ilişkileri düzelteceği mesajı verdi.







30'u aşkın gazetenin oluşturduğu Redaktionsnetzwerk'e (Yazıişleri Ağı) konuşan Başbakan Merkel, Türkiye'yi övdü. Türkiye ile “gergin ilişkiler yerine iyi ilişkiler istediğini” vurgulayan Merkel, şöyle dedi:







“Türkiye ile özel ilişkilerimiz var ve öyle de kalacak. Türkiye-Almanya ilişkilerini özel kılan, 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanın Almanya'da yaşıyor olmasıdır. Türkiye için de geçerli olan, gergin ilişkiler değil, iyi ilişkileri tercih etmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri bu ruhla yürütüyorum.”