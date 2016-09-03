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merkel'den federal meclisin ermeni iddiaları kararına ilişkin açıklama

MERKEL'DEN FEDERAL MECLİSİN ERMENİ İDDİALARI KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin, Federal Meclisin Ermeni iddialarına ilişkin kararına mesafe koymadığını söyledi.

Tarih : 03 Eylül 2016, 09:09
Puan Ver : Merkel'den Federal Meclisin Ermeni İddiaları Kararına İlişkin Açıklama(7/10)7


 Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin, Federal Meclisin Ermeni iddialarına ilişkin kararına mesafe koymadığını söyledi.



Merkel, Alman özel televizyon kanalı RTL'ye verdiği röportajında, anayasal bir organ olan hükümetin, Alman Meclisinin yaptığına ilişkin görüş ifade etmeyeceğini belirtti.



"Alman hükümeti katiyen bu karara mesafe koymuyor. Bunu düzeltmek istiyorum. Ben de Federal Meclisin bir üyesiyim" diyen Merkel, Türkiye ile yapılan görüşmelerde Federal Meclisin kararının ne olduğunun dile getirildiğini kaydetti.








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