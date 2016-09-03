

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin, Federal Meclisin Ermeni iddialarına ilişkin kararına mesafe koymadığını söyledi.







Merkel, Alman özel televizyon kanalı RTL'ye verdiği röportajında, anayasal bir organ olan hükümetin, Alman Meclisinin yaptığına ilişkin görüş ifade etmeyeceğini belirtti.







"Alman hükümeti katiyen bu karara mesafe koymuyor. Bunu düzeltmek istiyorum. Ben de Federal Meclisin bir üyesiyim" diyen Merkel, Türkiye ile yapılan görüşmelerde Federal Meclisin kararının ne olduğunun dile getirildiğini kaydetti.