

Merkel, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Berlin'de görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında mülteci mutabakatının özellikle de insan kaçakçılığına karşı mücadelede iki tarafın da faydasına olduğunu belirtti.







Almanya Başbakanı Angela Merkel sığınmacı anlaşması konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin güvenilir ortaklar olduğunu da söyledi.







Sığınmacı anlaşması yürürlüğe girmeden önceki iki ayda Ege denizi'nde 400'den fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini hatırlatan Merkel, Türkiye ve AB'nin bu konuda yapacağı çok iş olduğunu söyledi.







kaynak:ntv