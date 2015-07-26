





Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda görüştüğü Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, “Bütün zorluklara rağmen barış süreci devam ettirilmeli" çağrısında bulundu.







Federal Hükümet Sözcüsü Georg Streiter, Başbakan Davutoğlu'nun Merkel'i telefonla arayarak Suruç'ta ve diğer bölgelerdeki saldırılardan sonra Türk hükümetinin “terörle mücadele” konusunda attığı adımlar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.







Merkel terör saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Almanya'nın terörle mücadelede de Türkiye'yle destek ve dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi.







Streiter, Merkel'in Davutoğlu'na “bütün zorluklara rağmen Kürt sorunun çözümü için barış sürecinin devam ettirilmesi için çağrıda bulunduğunu” belirtti.







Alman yetkiliye göre, Merkel görüşmede, terörle mücadelede alınması gereken önlemlerin hayata geçirilmesi hususunda "orantılı hareket edilmesinin" önemine vurgu yaptı.







Merkel ve Davutoğlu'nun, Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın fikir alışverişinde bulunmaları, Suriye'ye savaşmak için gidenlerle mücadelede ve mülteci krizinin aşılması için İçişleri Bakanları'nın yakın işbirliği içinde olmaları konusunda anlaştıkları belirtildi.