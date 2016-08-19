

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde yasaklanması tartışılan burka konusunda açıklamalarda bulundu. Angela Merkel, tamamen kapanan bir kadının Almanya'ya uyum sağlamasının mümkün olmadığını söyledi.



Redaktions-Netzwerks Deutschland'a konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre, Almanya'da tamamen kapanan bir kadının topluma uyum sağlama şansı çok az" dedi.







Merkel, burkanın belirli durumlarda yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda ise görüş belirtmekten çekindi. Merkel, siyasi ve hukuki bir değerlendirme gerektiren konuda İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere'ye tam destek verdiğini söyledi.