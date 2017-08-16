MERKEL'DEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMAYACAĞIZ
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Merkel, Almanya'nın, Türkiye ile AB arasındaki mevcut gümrük anlaşmasını sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğini açıkladı.
BAŞKA ÖNLEMLER ALACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI
Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken geçen ay Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" demişti. Sözcü Dubel açıklamasının devamında "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINMIŞTI
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005'te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı geçen kasımda 37 oya karşı, 479 oyla kabul etmişti. Kararda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğu da not edilmiş ve bu doğrultudaki çalışmaların askıya alınmasının ülke için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti.
TÜRKİYE ANLAŞMAYI GÜNCELLEMEK İSTİYOR
Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istiyor. Mevcut anlaşmada AB ülkelerinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasına Türkiye tek taraflı kapılarını açmış oluyor ve ucuz ithal mallar nedeniyle dış ticaret açık artıyor. Türk sanayiciler, Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu kabul etmekle birlikte, anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle oluşan haksız rekabeti gidermek için güncelleme talep ediyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar