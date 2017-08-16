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MERKEL'DEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMAYACAĞIZ


Merkel'den Açıklama: Türkiye'yle Gümrük Birliği Anlaşması İmzalamayacağız
Tarih : 16 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Merkel'den Açıklama: Türkiye'yle Gümrük Birliği Anlaşması İmzalamayacağız(10/10)6

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Merkel, Almanya'nın, Türkiye ile AB arasındaki mevcut gümrük anlaşmasını sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğini açıkladı.

BAŞKA ÖNLEMLER ALACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken geçen ay Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" demişti. Sözcü Dubel açıklamasının devamında "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005'te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı geçen kasımda 37 oya karşı, 479 oyla kabul etmişti. Kararda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğu da not edilmiş ve bu doğrultudaki çalışmaların askıya alınmasının ülke için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti.

TÜRKİYE ANLAŞMAYI GÜNCELLEMEK İSTİYOR

Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istiyor. Mevcut anlaşmada AB ülkelerinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasına Türkiye tek taraflı kapılarını açmış oluyor ve ucuz ithal mallar nedeniyle dış ticaret açık artıyor. Türk sanayiciler, Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu kabul etmekle birlikte, anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle oluşan haksız rekabeti gidermek için güncelleme talep ediyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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