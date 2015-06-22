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merkel ya bizi gemiden atacak ya da uzlaşacak

MERKEL YA BİZİ GEMİDEN ATACAK YA DA UZLAŞACAK

Euro Bölgesi liderler zirvesi öncesinde konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çağrıda bulunarak, “Ya uzlaşacak ya da bizi gemiden atacak” dedi.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:12
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Euro Bölgesi liderler zirvesi öncesinde konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çağrıda bulunarak, “Ya uzlaşacak ya da bizi gemiden atacak” dedi.



“Almanya Başbakanı Pazartesi günü (bugün) önemli bir karar verecek” diyen Varoufakis, şunları kaydetti: Merkel isterse müzakere çözümü arayan bir hükümetle onurlu bir uzlaşmaya varabilir ya da ilkelerine sadık ve reform yolunda Yunan halkına önderlik edebilecek yegane Yunan Hükümetini'ni gemiden atabilir.”



Komşu'nun Haziran ayı sonuna kadar IMF'ye 1.6 milyar euro ödemesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmesi için de kreditörlerin dayattığı tasarruf tedbirlerine uyarak, 7.2 milyar euroluk kredi dilimini alması gerekiyor.








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