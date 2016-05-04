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merkel vize için bastırıyor, hollande isteksiz

MERKEL VİZE İÇİN BASTIRIYOR, HOLLANDE İSTEKSİZ

Avrupa Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde 3 aya kadar vize muafiyeti için tavsiye kararı alması bekleniyor. Alman Şansölye Merkel, mülteci anlaşmasının çökmemesi için vize konusunda bastırıyor. Fransa lideri Hollande ise Türkiye'yle vize anlaşmasına çok soğuk bakıyor.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Merkel Vize İçin Bastırıyor, Hollande İsteksiz(10/10)9


Avrupa Komisyonu'nun bugün açıklayacağı raporla Türkiye'ye AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkının tanınmasını tavsiye etmesi bekleniyor.

Türkiye, vize muafiyeti için gereken 72 şartın şimdilik 65'ini yerine getirdi. Ancak, Avrupa Komisyonu Türkiye'yle vize muafiyetinin haziran ayında yürürlüğe girebileceği yönünde görüş bildirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

AP, 14 Nisan'da onayladığı Türkiye İlerleme Raporu'nda basın özgürlüğü ve temel haklar alanında büyük gerileme yaşandığını belirtmişti. AP siyasi gruplarının tamamının Türkiye-AB arasındaki mülteci antlaşmasına soğuk baktığı biliniyor.

italyan AP vekili Fabio Massimo Castaldo, “Bu yasa dışı anlaşmaya hayır demek için her türlü nedenimiz var. İnsan hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğünün sürekli ihlal edilmesi. Azınlıkların ezilmesi.” demişti. AP'nin Türkiye raportörü Hollandalı Sosyalist vekil Kati Piri ise, “Mülteci sorununun Türkiye'ye devredilmesi bu sorunu çözmeyecek. Ayrıca, Türkiye için şartların kolaylaştırılması da kabul edilemez.” dedi.








Etiketler: Merkel  Vize  İçin  Bastırıyor  Hollande  İsteksiz    haber

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