MERKEL VE PUTİN BUGÜN GÖRÜŞECEK
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün gerçekleştireceği görüşmede, terörün yanı sıra Suriye ve Ukrayna krizlerinin de ele alınması bekleniyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Putin ve Merkel, 2015 yılından beri ilk kez bir araya geliyor. Görüşmenin ana konusunun, temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde dünya liderleriyle yapılacak olan G20 Zirvesi olacağı öğrenildi. Ayrıca, iki liderin görüşmede Suriye'deki savaş ve Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katması konuları üzerinde durması bekleniyor. Görüşmede ele alınacak konular arasında terör, Orta Doğu ve Minsk Anlaşması da yer alıyor.
İki ülke arasındaki ilişkiler, 2014'de Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle kötüye gitmiş; Almanya, Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda Avrupa Birliği'ne itici güç uygulamıştı.
Öte yandan Putin'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapması bekleniyor.
kaynak:sabah
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