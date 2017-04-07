MERKEL VE HOLLANDE'DAN ORTAK ESAD AÇIKLAMASI
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konusunda ortak bir açıklama yaptı.
Merkel ve Hollande'ın ortak açıklamasında, "Suriye karşıtı yaptırımları destekleyeceklerini ve ABD'nin saldırısının tek sorumlusu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad." denildi.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar