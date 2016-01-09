

Türkiye'ye vaat edilen mali yardımı savunan Merkel, sığınmacı krizinin aşılması için söz konusu yardımın gerekli olduğunu vurguladı.







Partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Rheinland Pfalz eyaletinin başkenti olan Mainz'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda konuşan Merkel, "Türkiye 2 milyondan fazla sığınmacıyı kabul etti. Peki, 500 milyondan fazla nüfusu olan Avrupa Birliği ne yaptı?" diye sordu.







AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar için kullanılmak üzere tahsis edeceği 3,5 milyar Euro'luk mali yardıma değinen Merkel, "Bu yüzden yardım etmemiz doğruydu, bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.