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merkel: türkiye olmadan kazanamayız

MERKEL: TÜRKİYE OLMADAN KAZANAMAYIZ

AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına değinenAlmanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye olmazsa insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi kazanamayız." dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:47
Puan Ver : Merkel: Türkiye Olmadan Kazanamayız(0/10)


İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya'da görüştü.



İngiltere'nin birlikten ayrılma kararı, güvenlik ve göçmen krizi ile ekonomik büyüme konularını ele almak için İtalya'da bir araya gelen liderler, İtalyan donanmasına ait uçak gemisi Garibaldi'de ortak basın toplantısı düzenledi.



Sığınmacı krizine değinen Merkel, Türkiye ile sığınmacılar üzerine yapılan iş birliğinin doğru bir şey olduğunu aksi takdirde insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi kazanamayayacaklarını söyledi.








Etiketler: Merkel  Türkiye  Olmadan  Kazanamayız    haber

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