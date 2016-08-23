

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya'da görüştü.







İngiltere'nin birlikten ayrılma kararı, güvenlik ve göçmen krizi ile ekonomik büyüme konularını ele almak için İtalya'da bir araya gelen liderler, İtalyan donanmasına ait uçak gemisi Garibaldi'de ortak basın toplantısı düzenledi.







Sığınmacı krizine değinen Merkel, Türkiye ile sığınmacılar üzerine yapılan iş birliğinin doğru bir şey olduğunu aksi takdirde insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi kazanamayayacaklarını söyledi.