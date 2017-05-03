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merkel: türkiye ile iyi ilişkiler çıkarımıza

MERKEL: TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER ÇIKARIMIZA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:02
Puan Ver : Merkel: Türkiye İle İyi İlişkiler Çıkarımıza(9/10)8


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Almanya'da yaşayan Türkleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu.



Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan Merkel, partisinden gelen çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki taleplere rağmen buna karşı çıktı. Eylül ayında yapılacak seçimlerde çifte vatandaşlık konusunun ön plana çıkarılmasına karşı çıkan Merkel, "Çifte vatandaşlık konusunda 1999'daki gibi bir seçim kampanyası olmayacak" dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) aralık ayında yapılan parti kongresinde delegeler parti yönetimine rağmen çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması yönünde tavır ortaya koymuştu. Merkel ise bunu reddetmişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Merkel  Türkiye  İle  İyi  İlişkiler  Çıkarımıza    haber

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