Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Almanya'da yaşayan Türkleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu.



Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan Merkel, partisinden gelen çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki taleplere rağmen buna karşı çıktı. Eylül ayında yapılacak seçimlerde çifte vatandaşlık konusunun ön plana çıkarılmasına karşı çıkan Merkel, "Çifte vatandaşlık konusunda 1999'daki gibi bir seçim kampanyası olmayacak" dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) aralık ayında yapılan parti kongresinde delegeler parti yönetimine rağmen çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması yönünde tavır ortaya koymuştu. Merkel ise bunu reddetmişti.







kaynak:habertürk