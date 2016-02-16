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merkel: suriye'de uçuşa yasak bölgeyi destekliyorum

MERKEL: SURİYE'DE UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ DESTEKLİYORUM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi desteklediğini açıkladı.

Tarih : 16 Şubat 2016, 08:58
Puan Ver : Merkel: Suriye'de Uçuşa Yasak Bölgeyi Destekliyorum(5/10)3


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi desteklediğini açıkladı.



Stuttgarter Zeitung'a konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkel, “Şu andaki durumda orada çatışan tarafların hiç birinin saldırmayacağı bir bölge; yani uçuşa yasak bölge olsa çok faydalı olur” ifadelerini kullandı.



TÜRK SİYASİLERİ ANLIYORUM



Suriye'deki çatışmaların beş yıldır sürdüğüne dikkat çeken Merkel, Suriye'deki durumu ise “sonsuz karmaşık” olarak nitelendirdi. Merkel, Rusya'nın Halep bölgesindeki bombalamalarının durumu daha da zorlaştırdığını söyledi. 6 milyon kişinin Suriye'de başka yerlere göç etmek zorunda kaldığına vurgu yapan Merkel; Türkiye'nin, Avrupalıların bir yandan sığınmacı almak istemezken, diğer taraftan kapıları açın çağrısı yapmasını eleştirmesini anladığını dile getirdi.



Merkel, bunun iki yüzlü bir politika olup olmadığı sorusuna ise, “Bu tutum Türkiye ile işbirliğinin temeli olamaz. Ben bunu adım adım değiştirmeye çalışıyorum” dedi.



UÇUŞA YASAK BÖLGE FAYDALI OLUR



Merkel, sığınmacıların Suriye'de barındırılmaları için güvenli bölge oluşturulması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Şeklindeki soruya ise şu karşılığı verdi:



“Şu andaki durumda orada çatışan tarafların hiç birinin saldırmayacağı bir bölge; yani uçuşa yasak bölge olsa çok faydalı olur. IŞİD teröristleriyle görüşemeyiz. Ancak, Esad karşıtları ve tarafları arasında böyle bir anlaşma sağlanabilirse çok faydalı olur.”



“Diplomatik olarak bu savaşın durdurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı” diyen Almanya Başbakanı Merkel, savaşın kısa sürede sona ereceğinin  ise beklenmesinin gerçekçi olmayacağına dikkat çekti.








Etiketler: Merkel  Suriye  De  Uçuşa  Yasak  Bölgeyi  Destekliyorum    haber

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