

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin Malta'da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nde (AB) hatalar yapıldığını belirterek, AB'nin dış sınırlarını ve komşularını yeterince düşünmediğini ifade etti.







Avrupa'nın, komşusu Suriye konusunda insani sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyeceğiz? Bu, Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın sorumluluğu mu diyeceğiz? Gerçek şu ki, sığınmacı kamplarının finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadık." dedi.







kaynak:habertürk