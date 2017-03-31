MERKEL SONUNDA TÜRKİYE'NİN HAKKINI TESLİM ETTİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin Malta'da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nde (AB) hatalar yapıldığını belirterek, AB'nin dış sınırlarını ve komşularını yeterince düşünmediğini ifade etti.
Avrupa'nın, komşusu Suriye konusunda insani sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyeceğiz? Bu, Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın sorumluluğu mu diyeceğiz? Gerçek şu ki, sığınmacı kamplarının finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadık." dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar