Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye
Gekas'ın Sözleşmesi Feshedildi
Merkel: Nazi Benzetmeleri Durmalı
Şırnak Aşiretlerinden Referandum Kararı
Kendinizi Mutsuz Mu Hissediyorsunuz?
Avrupa'dan Faşizme Devam!
Galatasaray İstifayı Borsaya Bildirdi
İşte Banu Alkan'ın Genç Sevgilisi
Aksakallı Anlattı: Örtüyü Kaldırıp Alnından Öptüm
Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı
Edirne'deki Romanlar'dan Evet Desteği
Kılıçdaroğlu; 'cumhuriyetimiz Sokakta Kurulmadı
Bakanlık Açıkladı... Atatürk Havalimanı'nda Yakalandılar
İrlandalı Futbolcu Mcbride Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı: 999 Kişi Gözaltına Alındı
82 Hakim Ve Savcı 'fetö Üyeliği' İddiasıyla Yargılanıyor
Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu
Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi
Uyku Düzensizliği En Önemli Belirtilerden Biri
Avrupa'da Liderler Değişmedi

merkel: nazi benzetmeleri durmalı

MERKEL: NAZİ BENZETMELERİ DURMALI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nazi benzetmelerinin durması gerektiğini söyledi

Tarih : 20 Mart 2017, 17:33
Puan Ver : Merkel: Nazi Benzetmeleri Durmalı(5/10)3


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Hannover'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Merkel, Türk liderlerden gelen Nazi kıyaslamalarının son bulması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar, Almanya'nın referandum etkinliklerini iptal etmesinin ardından, Alman hükümetini 'Nazi' yönetimine benzetmiş, Almanya cephesinden bu benzetmeye tepkiler gelmişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Merkel  Nazi  Benzetmeleri  Durmalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER