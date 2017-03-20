

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Hannover'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.







Merkel, Türk liderlerden gelen Nazi kıyaslamalarının son bulması gerektiğini söyledi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar, Almanya'nın referandum etkinliklerini iptal etmesinin ardından, Alman hükümetini 'Nazi' yönetimine benzetmiş, Almanya cephesinden bu benzetmeye tepkiler gelmişti.







kaynak:habertürk