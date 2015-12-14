O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Merkel: Mülteci sayısını azaltacağız

MERKEL: MÜLTECİ SAYISINI AZALTACAĞIZ

Mülteci politikasıyla yoğun baskı altındaki Başbakan Merkel, göçü azaltmak için karşıtlarıyla son anda uzlaştı. Merkel mülteci sayısını Türkiye'yle azaltacaklarını ve bu konuda Türkiye'ye anahtar rol düştüğünü söyledi.

Tarih : 14 Aralık 2015, 18:50
Puan Ver : Merkel: Mülteci Sayısını Azaltacağız(8/10)5


Mülteci politikasıyla yoğun baskı altındaki Başbakan Merkel, göçü azaltmak için karşıtlarıyla son anda uzlaştı. Merkel mülteci sayısını Türkiye'yle azaltacaklarını ve bu konuda Türkiye'ye anahtar rol düştüğünü söyledi.



Başbakan Merkel, mültecilere sınırları açan ve bir sınır getirilmesine karşı çıkan politikasıyla partisi CDU içinde ve kamuoyunda yoğun baskı altındaydı.



Merkel baskılara rağmen mülteci sayısına sınırlama getirilmesine karşı çıkan politikasını bugün Karlsruhe'de başlayan CDU kurultayının onayına sunmak istedi.








Etiketler: Merkel  Mülteci  Sayısını  Azaltacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER