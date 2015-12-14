MERKEL: MÜLTECİ SAYISINI AZALTACAĞIZ
Mülteci politikasıyla yoğun baskı altındaki Başbakan Merkel, göçü azaltmak için karşıtlarıyla son anda uzlaştı. Merkel mülteci sayısını Türkiye'yle azaltacaklarını ve bu konuda Türkiye'ye anahtar rol düştüğünü söyledi.
Mülteci politikasıyla yoğun baskı altındaki Başbakan Merkel, göçü azaltmak için karşıtlarıyla son anda uzlaştı. Merkel mülteci sayısını Türkiye'yle azaltacaklarını ve bu konuda Türkiye'ye anahtar rol düştüğünü söyledi.
Başbakan Merkel, mültecilere sınırları açan ve bir sınır getirilmesine karşı çıkan politikasıyla partisi CDU içinde ve kamuoyunda yoğun baskı altındaydı.
Merkel baskılara rağmen mülteci sayısına sınırlama getirilmesine karşı çıkan politikasını bugün Karlsruhe'de başlayan CDU kurultayının onayına sunmak istedi.
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