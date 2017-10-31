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MERKEL MÜLTECİ ATEŞİYLE OYNUYOR! TÜRKİYE'YLE ANLAŞMANIN İPTALİ İÇİN ATAĞA GEÇTİ


Merkel Mülteci Ateşiyle Oynuyor! Türkiye'yle Anlaşmanın İptali İçin Atağa Geçti
Tarih : 31 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Merkel Mülteci Ateşiyle Oynuyor! Türkiye'yle Anlaşmanın İptali İçin Atağa Geçti(10/10)6

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında vermeyi taahhüt ettiği yardımın kesilmesi için AB liderlerini ikna eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, şimdi de mülteci konusunda verilecek mali desteği kestirmeyi planlıyor.

YARDIM YAPAN ÜLKELERE MEKTUP GÖNDERDİ

Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım eden AB ülkelerinden Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa ve İsveç'ten AB Komisyonu'na gönderilen bir mektupta Türkiye'ye yapılacak olan yardımda kesintiye gidilmesinin yer aldığı iddia etti.

TUTUKLU ALMANLAR İÇİN BASKI ARACI YAPILACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bir taraftan Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşmasını savunurken diğer taraftan da Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euroluk ikinci ödemeyi engellemek istemesinde, Türkiye'de tutuklu bulanan Almanların serbest bırakılması için hükümete baskı uygulamak amacı olduğuna vurgu yapıldı.

900 BİN GÖÇMEN GİDİNCE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

2015 yılında Türkiye üzerinden farklı milletlere mensup 856 bin 723 kişinin AB ülkelerine kaçak yollardan giriş yapmasının ardından AB ile Türkiye arasında anlaşma yapılmış, göçmenler için iki taksitle 6 milyar euro ödeneceği sözü verilmişti.

Anlaşmanın ardından Türkiye'den AB ülkelerine kaçak göç durmuş, Türkiye üzerinde AB ülkelerine gidenleri Türkiye geri kabul ederek anlaşmanın şartlarını yerine getirmişti. Ancak AB, ödemeyi taahhüt ettiği parayı vermemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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