

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi.



İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler gerekçe gösterildi.



İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli ve Alman yetkililer ise iptalin asıl gerekçesinin, geçen hafta İsrail meclisi Knesset'ten geçen ve işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan illegal Yahudi yerleşim yerlerine "İsrail iç hukukuna göre meşruiyet sağlayan yasaya duyulan tepki" olduğunu iddia etti.,







kaynak:habertürk