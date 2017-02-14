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merkel, israil ziyaretini iptal etti

MERKEL, İSRAİL ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Almanya Başbakanı Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti "Yahudi yerleşim yerleri yasasına tepki" amacıyla iptal ettiği öne sürüldü

Tarih : 14 Şubat 2017, 12:16
Puan Ver : Merkel, İsrail Ziyaretini İptal Etti(10/10)10


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi.



İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler gerekçe gösterildi.



İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli ve Alman yetkililer ise iptalin asıl gerekçesinin, geçen hafta İsrail meclisi Knesset'ten geçen ve işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan illegal Yahudi yerleşim yerlerine "İsrail iç hukukuna göre meşruiyet sağlayan yasaya duyulan tepki" olduğunu iddia etti.,



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Merkel  İsrail  Ziyaretini  İptal  Etti    haber

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