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merkel ile trump arasında erdoğan görüşmesi!

MERKEL İLE TRUMP ARASINDA ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme geldiği öne sürüldü

Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:13
Puan Ver : Merkel İle Trump Arasında Erdoğan Görüşmesi!(9/10)7


Geçtiğimiz ay bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da görüş alış verişinde bulunduğu ortaya çıktı.



Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Trump, Merkel ile yaptığı görüşmede Erdoğan için "Harika bir adam" ifadesini kullandı.



Trump'ın sözlerini bitirmesini bekleyen Merkel, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ve diğer Avrupalı liderler için kullandığı 'ağır ifadeleri' ve Nazi benzetmelerini hatırlattı.



Haberde Trump'ın, Merkel'in sözleri karşısında şaşırdığı ve referandum sürecine damgasını vuran Türkiye-Avrupa hattındaki gerginlikten habersizmiş gibi göründüğü ifade edildi.



Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Alman hükümeti de görüşmenin doğasının gizli olduğunu belirterek konuyla ilgili yorum yapmadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Merkel  İle  Trump  Arasında  Erdoğan  Görüşmesi    haber

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