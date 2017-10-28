MERKEL HATASINI ANLADI, TÜRK DOSTU ESKİ ŞANSÖLYE SAHAYA İNDİ
Almanya Başkanı Merkel rica etti; Türk dostu eski Şansölye Schöreder "karşılıklı adımlar" için devreye girdi.
Hain darbe girişiminden sonra başlayan, 16 Nisan referandumunda zirveye çıkan ve İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin Türkiye'yi terk etmesiyle neticelenen Türk-Alman ilişkilerindeki gerginlik yumuşuyor.
TAHLİYE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Büyükada davasında aralarında Alman vatandaşının da bulunduğu sanıkların tahliye edilmesi, Berlin'de memnuniyetle karşılandı. Dün sabah Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu telefonda görüşme yaptı. Gabriel'in talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Alman tarafının tahliyelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi. Tahliye kararını "Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" diye yorumlayan Alman Bakan, ilişkileri düzeltmenin kendileri için önemli olduğunu açıkça dile getirdi.
MERKEL'İN SELEFİ DEVREDE
Bu arada Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in krizin düzelmesi için ara bulucu olduğu öğrenildi. Ekim ayı ilk haftasında katıldığı iki önemli konferansta, AB'nin Türkiye ve Rusya ile iyi ilişkiler kurgulaması gerektiğine dair açıklamada bulunan Schröder, ardından kolları sıvadı ve sahaya indi. Tecrübeli siyasetçi, Ankara ile temasa geçmeden önce Almanya'da 4 önemli siyasiyle bir araya geldi. Arka kapı diplomasisi yürüten Schröder'in girişimlerine Ankara ve Berlin sıcak baktı. Angela Merkel'in selefi, Türkiye temaslarına "Köklü Türk-Alman ilişkilerini günlük siyasi kaygılarla heba etmeyelim" mesajıyla başladı.
HEDEF 2018 HAZİRAN
Berlin yönetimi, Schröder'in önümüzdeki süreçte sık sık Ankara'ya gelmesini ve 2018 yılı Haziran ayına kadar sürmesi beklenen normalleşme sürecine önemli katkı sunmasını umuyor. Schröder'e Ankara temasları sırasında Türkiye'nin beklentileri aktarıldı. Terör örgütlerinin Almanya'da çok rahat hareket etmesinden duyulan rahatsızlık iletildi. Türkiye karşıtlığının beslenmesinin ve FETÖ'cülere kucak açılmasının Ankara'da derin hayal kırıklığına sebep olduğu dile getirildi. Ayrıca ilişkilerin normalleşme için oluşturulacak yol haritasında Türkiye'nin beklentilerinin mutlak suretle karşılanması esasının ön planda tutulması istendi. Schröder'in göstereceği özverinin Ankara'dan karşılık bulacağı ifade edildi.
PAZARLIK YALAN
Gerhard Schröder'in Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ricada bulunduğu iddia edildi. Alman yayın organları, Schröder'in Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'la gizli pazarlık için geldiğini iddia etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise iddiayı yalanladı. Gül "Öyle bir iddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır" dedi.
(Kaynak: Türkiye Gazetesi)
Kaynak: haberinburada
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